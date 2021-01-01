РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 янв. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в рамках акции «Елка желаний» организовал для юной жительницы Котельников тренировку с профессиональной гимнасткой Александрой Солдатовой, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ранее в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» Терюшков снял с елки просьбу-желание Дарьи. Девочка из Котельников мечтала о тренировке с профессиональной художественной гимнасткой.

«В Котельниках состоялся мастер-класс чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Александры Солдатовой для юной жительницы Котельников Дарьи», - говорится в сообщении.

По словам Терюшкова, Новый год – самый долгожданный праздник и пора, когда должны сбываться даже самые заветные мечты.

«Маленькая Дарья из Котельников загадала на «Елке желаний» встречу с Александрой Солдатовой, и мы не смогли ей в этом отказать. Наша прославленная чемпионка сегодня провела мастер-класс, который, уверен, останется для Дарьи приятным воспоминанием из 2020 года. Верьте в чудеса, берегите свое здоровье и занимайтесь спортом», - заключил Терюшков.