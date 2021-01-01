РИАМО - 1 янв. В ночь с 31 декабря на 1 января в роддомах столицы появились на свет 49 малышей: 21 девочка и 28 мальчиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Старт новому году дал первый новорожденный москвич, который появился на свет в 00:25 1 января в роддоме при городской клинической больнице им. В.В. Виноградова. Его вес – 3,2 килограмма», - говорится в сообщении.

Роддома Москвы в новогодние праздники продолжают работать в обычном режиме. Мамы и новорожденные находятся под пристальным вниманием медицинских специалистов. Семьи получают в набор подарок для новорожденного или денежные выплаты – на выбор. Если родители определились с именем ребенка, то они могут получить свидетельство о рождении малыша при выписке.

В Московской области в новогоднюю ночь родились 25 детей. Первый ребенок появился на свет в Коломенском перинатальном центре.