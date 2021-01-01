РИАМО – 1 янв. С нового года в России начали действовать новые правила противопожарного режима, согласно которым на дачных участках можно разводить костры, жарить шашлыки, сообщает газета «Известия».

Соответствующее постановление правительства РФ размещено на сайте кабмина. По новым правилам, при готовке мяса на открытом огне нужно соблюдать необходимые меры пожарной безопасности.

«Расстояние между мангалом для шашлыка и ближайшей постройкой должно составлять не менее пяти метров, а сухие листья можно жечь только в специальной яме или в металлической бочке», — говорится в сообщении.

Костры нельзя разводить, если скорость ветра превышает 5 метров в секунду. Нельзя жечь костры на торфяных почвах и при объявлении особого противопожарного режима.

Сжигать мусор, разводить костры на участках также нельзя на расстоянии ближе 5 метров от построек.

Новые правила будут действовать до конца 2026 года. ​