РИАМО - 1 янв. Для комфортного и безопасного передвижения по дорогам в Московской области проводятся их обработка от гололеда и очистка, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Уже обработано и очищено более 9 тысяч километров дорог. Дорожную сеть убирают более 1,2 тысячи дорожных рабочих и около 873 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

Водителям напомнили о необходимости быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее власти предупредили автомобилистов о возможном образовании гололедицы на дорогах Московской области. При управлении автомобилем в гололедицу рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.