РИАМО - 1 янв. Новый 2021-й год в столичной подземке встретили свыше 22 тысяч пассажиров, для них была организована трансляция новогоднего обращения президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Московское метро работало всю новогоднюю ночь, проезд был бесплатным.
В прошедшую новогоднюю ночь городским транспортом Москвы воспользовалось в 2,4 раза меньше человек, чем в новогоднюю ночь 2020-го. Минувшей ночью поездки в общественном транспорте совершили 315 тысяч человек.
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