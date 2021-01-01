РИАМО - 1 янв. Новый 2021-й год в столичной подземке встретили свыше 22 тысяч пассажиров, для них была организована трансляция новогоднего обращения президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Московское метро работало всю новогоднюю ночь, проезд был бесплатным.

«Многие встречают Новый год прямо в метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте. Люди едут гулять, в гости, а кто-то и на работу. Для тех, кого праздник застал в метро, мы по традиции организовали прямую трансляцию новогоднего обращения президента (России Владимира Путина - ред.)», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В прошедшую новогоднюю ночь городским транспортом Москвы воспользовалось в 2,4 раза меньше человек, чем в новогоднюю ночь 2020-го. Минувшей ночью поездки в общественном транспорте совершили 315 тысяч человек.