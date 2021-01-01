РИАМО - 1 янв. На трассе А-108 на территории городского округа Серпухов легковой автомобиль сбил группу специалистов, работавших на месте другой аварии, в результате происшествия погиб один человек, трое получили ранения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На место ДТП прибыли специалисты. Там были медики, спасатели, сотрудники органов внутренних дел. Они разбирались в ДТП, когда на них совершил наезд автомобиль. Один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия и состояние опьянения виновника ДТП.