РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 янв. Первым младенцем, появившимся на свет в роддоме подмосковного Красногорска, стала девочка, она пятый ребенок в семье, говорится в сообщении пресс-службы первой горбольницы Красногорска.

«В 2021 году в акушерском отделении КГБ №1 первой родилась девочка. Малышка появилась на свет в 3:38», - говорится в сообщении.

Вес малышки - 3,98 килограмма, рост - 53 сантиметра. У мамы это были пятые роды.

«В ушедшем 2020 году в 23:55 тоже родилась девочка. Вес: 3,93 килограмма, рост: 55 сантиметров», - заключается в сообщении.

В новогоднюю ночь с 00:01 до 06:00 в Московской области родилось 25 детей, среди них 13 девочек и 12 мальчиков.