РИАМО – 1 янв. С нового года в России вступил в силу закон о налогообложении доходов с банковских вкладов, которые превышают 1 миллион рублей, сообщает газета «Известия».

«С инициативой обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 миллиона рублей выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта», — говорится в сообщении.

При этом тогда российский лидер уточнил, что налог будет на проценты с вклада, а не на сам вклад.

Ранее в министерстве финансов России уточнили, что проценты, которые будут начисляться на зарплатные счета и по которым ставка не превышает 1%, не будут облагаться налогом. Налог также не будут взимать с процентных доходов по эскроу-счетам.

Налог не коснется полученных в 2020 году процентов по вкладам. Впервые этот налог за текущий год нужно будет заплатить в 2022 году.

Если у одного человека сумма вкладов на счетах в разных банках превышает 1 миллион рублей, проценты с вкладов будут суммироваться. Налог будут рассчитывать от общей суммы дохода со вкладов.

Налоговой базой для расчета налога станет превышение суммы доходов в виде процентов, которые человек получил в течение года по вкладам и остаткам на счетах в банках.