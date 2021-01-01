РИАМО - 1 янв. Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев поздравил родителей девочки, которая первой родилась в Московской области в 2021-м году.

Первыми в Московской области в этом году на свет появились две девочки в Коломенском перинатальном центре. Одна из них на свет появилась в 00:13. Малышка - пятый ребенок в семье.

«Пока мы отмечали наступивший новый год, в Коломне родился первый в 2021 году ребенок в Подмосковье. В 0:13 в нашем перинатальном центре появилась на свет девочка весом 3250 граммов и ростом 50 сантиметров. Малышка стала пятым ребенком в семье. Поздравляю счастливых родителей!» - написал Лебедев в своем Instagram-аккаунте.

В новогоднюю ночь с 00:01 до 06:00 в Московской области родилось 25 детей, среди них 13 девочек и 12 мальчиков.