РИАМО - 1 янв. Из-за ограничений в прошедшую новогоднюю ночь городским транспортом воспользовалось в 2,4 раза меньше человек, чем в новогоднюю ночь 2020-го, минувшей ночью поездки в транспорте совершили 315 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В Новый год транспорт работает без перерыва, люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом. Второй год подряд на транспорте действовал бесплатный проезд — все прошло спокойно, без происшествий, без очередей и сложностей», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он призвал пассажиров с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности транспорта на праздниках.

В новогоднюю ночь самыми популярными у пассажиров стали метро и Московское центральное кольцо. Поездки в подземке и на МЦК совершили 284 тысячи пассажиров.

Минувшей ночью также работали 174 маршрута наземного транспорта. Из них часть была круглосуточной, а остальные работали до 03:30.