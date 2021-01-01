РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Вандалы повредили детскую горку на игровой площадке на улице Давыдова подмосковного Подольска, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«В ночь с 25 на 26 декабря на детской площадке по улице Давыдова, у дома № 5, вандалы повредили элементы горки на детской площадке и информационный стенд. Видеозаписи запрошены в «Орбите», - говорится в сообщении.

Также после сбоев в работе лифтов в доме №11 на Электромонтажном проезде провели ремонтные работы.