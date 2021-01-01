РИАМО - 1 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в десятку самых упоминаемых в СМИ российских политиков в 2020 году, по данным системы комплексного анализа новостей (СКАН) «Интерфакса».

Лидером рейтинга стал президент России Владимир Путин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев занял шестое место в рейтинге.

В топ-10 также вошли премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр столицы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оппозиционер Алексей Навальный, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-премьер России Татьяна Голикова.

Среди зарубежных политиков в СМИ чаще всего упоминали президента США Дональда Трампа, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Украины Владимира Зеленского.