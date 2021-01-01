РИАМО - 1 янв. Спасатели 31 декабря деблокировали мужчину, пострадавшего в ДТП на федеральной трассе «Урал» в районе села Гавриловское городского округа Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

В результате лобового столкновения двух транспортных средств пассажир одного из автомобилей оказался зажат в салоне поврежденными конструкциями.

«Прибыв к месту аварии, спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и оказали ему первую помощь. Прибывшая бригада медиков госпитализировала мужчину в Луховицкую центральную районную больницу», – сказал старший смены Михаил Крайнов.

Он добавил, что остальные участники аварии не пострадали.