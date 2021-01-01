РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. В подмосковном Подольске 440 дворников обрабатывают улицы округа от гололедицы в пятницу, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу 440 дворников, 37 тракторов и 18 единиц малой механизации работают на улицах Подольска в первый день нового года. В первую очередь производится обработка противогололедными средствами входных групп многоквартирных домов, тротуаров», - говорится в сообщении.

В связи с сильным гололедом и продолжающимся ледяным дождем жителей просят быть предельно осторожными и по возможности оставаться дома.