РИАМО - 1 янв. Чтобы избежать несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов, специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил и рекомендаций, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы», - говорится в сообщении.

Газовое оборудование обязательно должны проверять специалисты один раз в год.

Жителям рекомендовали устанавливать газовые баллоны (рабочий и запасной) в пристройках, цокольных и подвальных этажах, шкафах или под кожухами, которые закрывают верхнюю часть баллонов. Пристройки должны быть выполнены из негорючих материалов.

Нельзя самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру, этим должны заниматься специалисты. Также нельзя оставлять без присмотра работающие газовые приборы.

При неисправности газового оборудования или при появлении запаха газа нужно сразу же прекратить использование прибора, перекрыть все краны и вентили. Кроме того, следует немедленно вызвать аварийную службу по телефону «04», а еще проветрить помещение.

При запахе газа в помещении не рекомендуется пользоваться открытым огнем, включать и выключать электроприборы и свет.

Утечку газа можно обнаружить на глаз. Для этого на газовую трубу можно налить мыльную воду, в местах утечки появятся пузыри. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом. Кроме того, газ можно учуять.