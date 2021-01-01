РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 янв. К Новому году ученики школы №1505 передали врачам Балашихинского роддома в микрорайоне Саввино и пациентам, находящимся на лечении от Covid-19, открытки с пожеланиями, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Балашихинский роддом временно перепрофилирован под размещение заразившихся коронавирусом.

«Всем коллективом мы передаем огромное спасибо - нам всем как никогда сейчас нужны положительные эмоции, а ваши рисунки теперь украшают наши стены, даря лучики радости. В этом году нам пришлось открыть для себя новые горизонты в медицине и теперь самое сокровенное наше желание <...> - это вновь открытые двери в качестве родильного дома», - говорится в сообщении.

Сотрудники медучреждения поздравили всех жителей Балашихи с Новым годом и наступающим Рождеством и пожелали, чтобы все дети росли здоровыми, а тем, кто только собирается стать родителями, - легких родов.

«Искренне всем коллективом верим и мечтаем о том, чтобы это событие произошло в наших стенах», - заключается в сообщении.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

1 ЯНВАРЯ

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 6334 пациента после прохождения лечения, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 633 702.

- За сутки в России зарегистрировали 27 039 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 568 больных. В Москве - 5 907.

- 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за сутки. Общее число жертв данной инфекции в городе достигло 11 280.

31 ДЕКАБРЯ

- 1502 человека выздоровели от Covid‑19 в Подмосковье за сутки. Начала пандемии вылечились после коронавируса 112 335 человек.

- 1697 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ в больницах столицы подключены 560 человек.

- Власти рассказали, могут ли москвичи с антителами к Covid‑19 пройти вакцинацию. Наличие антител к коронавирусной инфекции у человека не является противопоказанием для вакцинации.

- Жителям столицы напомнили, как можно записаться на прививку от Covid‑19. Запись организована на сайтах mos.ru и emias.info.

- За сутки в России зарегистрировали 27 747 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 487 больных. В Москве - 6 566.

- Москвичам рассказали, как вакцина от Covid‑19 может повлиять на здоровье людей 60+. Во время испытаний вакцины никаких серьезных побочных эффектов не выявлено.

- Стало известно, когда откроют вакцинацию от коронавируса всем москвичам. Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих.

- Москвичам рассказали о противопоказаниях прививки от Covid‑19. Человек не должен болеть простудой в момент вакцинации, а также в последние две недели до дня прививки.

- Переболевшие коронавирусом могут пройти вакцинацию в Москве. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель.

- 73 пациента с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Всего с начала пандемии Covid-19 в мегаполисе умерли 11 209 заболевших.

- Еще 6076 человек вылечились от коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели более 627 тысяч человек.

30 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Масштабная вакцинация от коронавируса продолжится в Подмосковье в новогодние праздники. На территории региона работают свыше 90 прививочных пунктов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 63 тыс человек в Подмосковье временно перешли на дистанционную работу из‑за пандемии. Часть сотрудников трудится неполный рабочий день или неделю.

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- Федеральное медико-биологическое агентство РФ планирует начать клинические испытания собственной вакцины от Covid-19 до конца 2020 года.

«Фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%», — сказала руководитель Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

- В Москве за сутки госпитализировали 1726 пациентов с Covid‑19. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- Еще 5896 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- За минувшие сутки в столице 1726 пациентов с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы. На искусственной вентиляции легких в медучреждениях мегаполиса остается 519 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 513 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 608 больных. В Москве - 5 105.

- За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 5896 человек. С начала пандемии в городе выздоровели 621 292 Covid-пациента.

- Обе российские вакцины от Covid‑19 не имеют серьезных побочных эффектов. При этом «Спутник V» немного реактогеннее, чем «ЭпиВакКорона».

- В Москве за сутки умерли 72 человека с Covid‑19. За весь период пандемии в городе умерли 11 136 человек.

29 ДЕКАБРЯ

- На данный момент вакцинацию от коронавирусной инфекции в столице прошли порядка 50 тысяч человек, еще 70 тысяч горожан записались на процедуру.

- Порядка 130 тысяч коронавирусных пациентов находятся на амбулаторном и стационарном лечении в Москве на данный момент, городская система здравоохранения функционирует стабильною

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Россиян с хроническими болезнями призвали лечиться от Covid‑19 дома. По словам медицинского директора сети клиник «Семейная» Павла Бранда, в больнице заразившегося Covid-19 практически точно вылечат от заболевания, однако в этот момент могут развиться другие хронические заболевания пациента.

- Эпидемиологическая ситуация в столице ощутимо ухудшилась в декабре, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Число госпитализаций растет уже три недели подряд и в некоторые дни вплотную приближается к 2 тысячам человек ежедневно. Это, конечно, вселяет большую тревогу

- Столичные пункты вакцинации от Covid‑19 не будут работать 31 декабря и 1 января. В остальные дни новогодних праздников пункты будут открыты.

- Для жителей столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, сняли ряд ограничений. В частности, им разрешено пользоваться льготным и бесплатным проездом в транспорте. Социальные карты данных категорий граждан будут разблокированы через 14 дней в автоматическом режиме после получения второго компонента вакцины.



- С 30 декабря в Москве будет открыта запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Сделать прививку смогут еще и больные хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

- В ноябре в столице умерли 4 542 человека с Covid‑19. При этом от коронавируса как основной причины смерти в прошлом месяце умерло 3 418 человек.

- Каникулы для московских школьников продлили до 17 января. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что 11 дней новогодних праздников и каникул будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить сегодняшнюю волну роста заболеваемости коронавирусом.

- В новогодние праздники все дома отдыха, места общепита и развлекательные заведения в Подмосковье продолжат свою работу, но будут функционировать по новым правилам из-за коронавируса. Если в период с 31 декабря по 10 января заведение закрывается на проведение специальных праздничных и развлекательных мероприятий (например, корпоратива), то у гостей торжества попросят отрицательные результаты теста на коронавирус.

- Решение об отмене дистанционного формата обучения для школьников могут принять после новогодних каникул с учетом эпидситуации, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Открытие школ в Москве после новогодних каникул во многом зависит от нас, насколько будут в новогодние праздники соблюдаться меры. И, соответственно, исходя из той ситуации, которая будет, Москва примет то или иное решение», — сказал Кравцов.

- Школы и детсады Подмосковья начнут работать очно с 11 января. кружки и секции также продолжат работать в очном режиме.

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса.

- Президент России Владимир Путин сам решит, в какой форме и когда рассказать о своей вакцинации от Covid-19. Ранее глава государства принял решение сделать прививку от коронавируса.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Привившиеся от Covid‑19 в РФ смогут получить паспорт вакцинации в январе. Получение паспорта будет происходить автоматически после соответствующего запроса в личном кабинете.

- Собянин назвал стабильной работу системы здравоохранения в пандемию.

Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов (средств индивидуальной защиты – ред.), запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно. Сложно, напряженно, но стабильно.

- Еще 1865 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. Зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинский контроль.

- За сутки в России зарегистрировали 27 002 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 547 больных. В Москве - 5 641.

- Жители РФ смогут выбирать, какой вакциной привиться от коронавирусной инфекции уже в первом квартале следующего года. Ранее вторая вакцина была отправлена небольшими партиями ​в гражданский оборот во многие субъекты России, в том числе в Тульскую область, Ростовскую область и Москву.

- Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. За весь период пандемии скончались 10 973 человек.