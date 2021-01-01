РИАМО – 1 янв. В новогоднюю ночь в столице пострадали свыше 10 человек из-за неосторожного обращения с пиротехникой, они получили ожоги и небольшие травмы, сообщает «Интерфакс».

«По предварительной информации, от пиротехники в быту и во дворах города пострадали свыше 10 человек. Среди них трое детей и подростков», — сказал источник агентства.

Организованные фейерверки прошли на 11 специальных площадках в городе. Там соблюдали необходимые меры безопасности, происшествий на этих площадках не было. ​