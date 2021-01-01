РИАМО - 1 янв. В новогоднюю ночь с 00:01 до 06:00 в Московской области родилось 25 детей, среди них 13 девочек и 12 мальчиков, больше всего детей родилось в Видновском перинатальном центре, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Первыми родились две девочки из Коломны, а третьим новорожденным стал мальчик. Он родился в Щелковском перинатальном центре в 00:30. Вес первого в году новорожденного мальчика составил 3950 грамм, рост - 57 сантиметров. Он - третий ребенок в семье», - сказал собеседник агентства.

Рекордсменом по количеству родов в новогоднюю ночь стал Видновский перинатальный центр: там за одну ночь родилось три девочки и три мальчика.

Первыми в Подмосковье в Новом году на свет появились две девочки в Коломенском перинатальном центре. Одна из них на свет появилась в 00:13. Малышка - пятый ребенок в семье. А женщина, которая родила дочь там же в 00:15, стала мамой впервые.