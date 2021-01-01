РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Мособлгосэкспертиза дала положительное заключение документации на строительство детсада на Колхозной улице в Подольске, комитет по строительству и архитектуре администрации муниципалитета продолжает работу по получению разрешения на завершение возведения детсада, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Актуальная информация по строительству детского сада на Красной горке. 30 декабря 2020 года получено положительное заключение ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» проектной документации и результатов инженерных изысканий по детскому саду на 340 мест на улице Колхозной», - говорится в сообщении.

Комитет по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск продолжает работу по получению разрешения на завершение строительства детского сада.