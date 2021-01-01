РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 янв. В подмосковном Дзержинском из-за аварии отключили электричество в доме N21 на Томилинской улице, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«По адресу: улица Томилинская, дом N21, отключена подача электроснабжения. Ведутся работы по замене автомата в доме», - говорится в сообщении.

В ближайшее время авария будет устранена.

Ранее в трех домах на Томилинской улице Дзержинского отключили горячую воду из-за аварии.