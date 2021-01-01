РИАМО - 1 янв. Международный аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, все задержки рейсов устранены, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэрогавани.

В последний день года в аэропорту Домодедово образовалась толпа пассажиров из-за многочисленных задержек рейсов. Причиной задержек стал ледяной дождь, из-за которого полеты пришлось ограничить.

«Вчера по состоянию на 21:00 мы обслужили 187 вылетающих рейса. До конца дня вылетело еще 26 рейсов. Все задержки устранены. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Всего в аэропортах на территории Московского региона днем в пятницу задерживаются или отменены 25 рейсов.