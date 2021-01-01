РИАМО - 1 янв. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, температура воздуха снизится до минус 10 – минус 7 градусов, значительных осадков при этом не ожидается, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В первые дни нового года температура будет практически оттепельной - близкой к нулевой. Понижение температуры в Московском регионе мы ожидаем только 4-5 января. При этом 4-го будет только от минус 1 до минус 3 градусов. Далее будет до минус 7, до минус 10 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такая температура будет соответствовать январской климатической норме.

Значительных осадков в эти дни не ожидается из-за повышенного атмосферного давления, которое составит 755-756 миллиметров ртутного столба.