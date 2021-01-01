РИАМО – 1 янв. На станции метро «Котельники» на пути упала женщина, она погибла, сообщает в пятницу «Интерфакс».

Ранее на участке от станции «Котельники» до станции «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии метро прерывалось движение поездов из-за человека на путях.

«По неустановленным причинам около 12:30 женщина упала на рельсы, спасти ее не удалось», — сказал источник агентства.

На данный момент движение поездов на участке линии метро восстановили и ввели в график. ​