РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 янв. В трех домах на Томилинской улице подмосковного Дзержинского отключили горячую воду из-за аварии, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«По улице Томилинская в домах NN21, 22, 27, 28 отключена подача горячего водоснабжения»,- говорится в сообщении.

ДМУП ЭКПО проводит ремонтные работы. В ближайшее время авария будет устранена.

«Просим отнестись с пониманием, приносим извинения за причиненные неудобства», - заключается в сообщении.