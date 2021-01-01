РИАМО - 1 янв. На новогодних праздниках столичные парки будут открыты для посетителей, они будут работать в обычном режиме, однако проведение массовых мероприятий в зонах отдыха не запланировано в целях безопасности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В парках все равно будет чем заняться. Было принято решение оставить открытыми все городские катки — на свежем воздухе угроза распространения коронавируса минимальна. Но для того, чтобы покататься на крупнейших катках столицы, понадобится пройти электронную запись», - говорится в сообщении.

Кроме того, все столичные парки красиво украшены к праздникам, а на их территории для поддержания настроения и атмосферы будут играть известные новогодние музыкальные песни. Также запланировано выступление творческих коллективов, принимавших участие в конкурсе Московского продюсерского центра.

С 1 по 14 января московские парки подготовили серию мастер-классов, которая в этом году пройдет в дистанционном формате.

Для любителей активного отдыха в парках подготовлены лыжные трассы.