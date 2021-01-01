РИАМО - 1 янв. Поезда вновь курсируют от станции «Котельники» до станции «Жулебино» Таганско-Краснопресненской линии метро, где ранее произошел сбой, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Ранее поезда не ходили на данном участке из-за человека на рельсах.
«Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и введено в график», — говорится в сообщении.
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и введено в график.— Московское метро 🚇 (@MoscowMetro) January 1, 2021
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