РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 янв. Корпус проблемного жилого комплекса «Котельнические высотки» в подмосковных Котельниках прошел итоговую проверку, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Администрация городского округа Котельники доводит до сведения пострадавших соинвесторов жилого комплекса «Котельнические Высотки», что завершилась итоговая проверка Главгосстройнадзора Московской области на корпусе №1. По результатам итоговой проверки застройщику ООО «БИГ Девелопмент» выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации», - говорится в сообщении.

Остается один шаг до получения разрешения на ввод проблемного объекта в эксплуатацию и выдачи ключей пострадавшим соинвесторам.