РИАМО - 1 янв. В 24 столичных парках на данный момент открыто 57 лыжных трасс, еще семь будут открыты в ближайшее время, их общая длина составит около 160 километров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Протяженность трасс самая разная — от 300 метров до 12 километров. На территории девяти зон отдыха есть платные пункты проката инвентаря. Режим их работы, расположение, а также подробная информация о лыжных трассах размещена на официальных сайтах парков», — сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Больше всего трасс открыто в столичном парке «Сокольники» - там их 16. Общая протяженность дорог составляет почти 50 километров. Из них 4,5 километра приспособлены для катания в любую погоду. Еще 14 трасс имеет искусственное покрытие.

«Северное Тушино» располагает тремя лыжными трассами, протяженность которых варьируется от 300 метров до 1,7 километра. Для тех, кто не взял с собой лыжи, оборудован платный прокат инвентаря.

В усадьбе Воронцово имеются лыжные трассы как для взрослых, так и для детей. Маршрут, рассчитанный на граждан старшего возраста, имеет протяженность 2,5 километра. Старт и финиш находятся напротив пункта охраны по адресу: Воронцовский парк, дом 9. Трасса для маленьких лыжников располагается между храмом Живоначальной Троицы и центральным входом в парк.

Парк Олимпийской деревни подготовил четыре лыжные трассы протяженностью от одного до пяти километров. Прокат зимнего спортивного инвентаря в парке не предусмотрен.