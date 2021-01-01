РИАМО - 1 янв. Нередко на Новый год подарком становится домашнее животное, ветеринары рассказали, что в первые дни питомцу необходимо организовать комфортные условия для жизни в квартире, например, каждому зверьку необходим свой угол, где он сможет отдыхать, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кошке понадобится место, где она сможет лазить и прыгать. Важно, чтобы располагалось оно достаточно высоко — эти животные любят наблюдать за перемещением хозяев сверху. Для них не будет лишним оборудовать специальные полки, куда можно запрыгнуть и там полежать», - говорится в сообщении.

Если человеку подарили собаку, то новое жилище питомца должно быть обустроено мягким лежаком в самом тихом месте квартиры. При этом, если питомец находится на лежаке, то его лучше не тревожить. Об этом также лучше заранее предупредить детей.

Больше забот могут доставить еноты или хорьки. От идеи такого подарка лучше отказаться, если получатели до этого предупреждены не были. Этим зверькам необходима просторная клетка, иначе они могут устроить беспорядок в доме.

Рептилиям нужен оборудованный террариум, который необходимо приобрести заранее. Важно помнить, что для разных рептилий подойдут разные места обитания. Кому-то могут понадобиться отдельные лампы нагрева или ультрафиолета.