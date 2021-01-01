РИАМО - 1 янв. Четыре решения, разработанные участниками хакатона «Лидеры цифровой трансформации», приняты на тестирование правительством Москвы, два из них уже протестированы и получили положительную оценку, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Как показал опыт предыдущих лет, чтобы внедрить цифровое решение, разработанное на хакатоне, его необходимо подстраивать под требования заказчика. На данный момент четыре решения хакатона «Лидеры цифровой трансформации» были приняты на тестирование правительством Москвы», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Одно из одобренных решений заключается в создании платформы для обработки фотографий технических и контрактных документов. В работе платформы активно используются искусственный интеллект, который оцифровывает и классифицирует документы.

«С помощью новой веб-платформы целый ряд повседневных задач нашего ведомства будет автоматизирован, а механизмы анализа данных максимально усовершенствованы. Все это, в свою очередь, поможет повысить эффективность выявления нарушений в сфере земельного законодательства», — отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Второе решение направлено на повышение эффективности и безопасности использования искусственного интеллекта в медицинской сфере. ИИ призван облегчить работу врачей-рентгенологов. Механизм будет способен автоматически сравнивать разметку, сделанную алгоритмами, с эталонной разметкой опытного врача-рентгенолога.