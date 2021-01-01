РИАМО - 1 янв. В Московской области возможно появление гололедицы на дорогах, автомобилистам рекомендуется быть осторожными и соблюдать дистанцию, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Местами по Подмосковью в ближайшие часы ожидается снег с дождем, на дорогах возможна гололедица», - говорится в сообщении.

Водителей призвали к аккуратности за рулем, не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию.

При управлении автомобилем в гололедицу рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.