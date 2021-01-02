Чем заняться на праздниках, если оказался на карантине: 11 интересных идей

1

К сожалению, в современных реалиях может случиться все что угодно. Остаться в новогодние праздники взаперти – не самое приятное, однако сильно расстраиваться из-за этого не стоит, ведь существует много вариантов, чем себя занять.

Например, устроить гастрономический «туризм». Этот способ подойдет тем, у кого нет симптомов в виде отсутствующих обоняния и вкуса, потому что речь пойдет о еде. В разных странах Новый год ассоциируется с разными блюдами, так что аромат мандаринок и вкус шампанского не для всех людей означает новогоднее настроение.

Составьте план на неделю с простым, но характерным для той или иной местности колоритом. Так, например, стоит попробовать немецкое рождественское полено, знаменитую утку по-пекински, популярный в США и Канаде горячий напиток эгг-ног, традиционный в Великобритании и Ирландии пудинг. Многие блюда можно заказать с доставкой. Чтобы еще больше погрузиться в атмосферу, стоит под ужин включить фильм новогодней тематики, характерный для определенной страны.

«Чики», «Ход королевы» и «Нормальные люди»: лучшие сериалы 2020 года>>