Чем заняться на праздниках, если оказался на карантине: 11 интересных идей

Попробовать национальные блюда разных стран
К сожалению, в современных реалиях может случиться все что угодно. Остаться в новогодние праздники взаперти – не самое приятное, однако сильно расстраиваться из-за этого не стоит, ведь существует много вариантов, чем себя занять.
Например, устроить гастрономический «туризм». Этот способ подойдет тем, у кого нет симптомов в виде отсутствующих обоняния и вкуса, потому что речь пойдет о еде. В разных странах Новый год ассоциируется с разными блюдами, так что аромат мандаринок и вкус шампанского не для всех людей означает новогоднее настроение.
Составьте план на неделю с простым, но характерным для той или иной местности колоритом. Так, например, стоит попробовать немецкое рождественское полено, знаменитую утку по-пекински, популярный в США и Канаде горячий напиток эгг-ног, традиционный в Великобритании и Ирландии пудинг. Многие блюда можно заказать с доставкой. Чтобы еще больше погрузиться в атмосферу, стоит под ужин включить фильм новогодней тематики, характерный для определенной страны.
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Окунуться в детство
Помните, какими волшебными были новогодние каникулы в детстве? Что-то особенное исчезло из-за того, что мы постоянно куда-то спешим. В карантине могут быть и свои плюсы – можно никуда не торопиться, спокойно есть мандарины и лежать под елкой в построенном из одеял шалаше.
Как вариант, можно составить программу на несколько дней, которая будет состоять из книг, мультиков и фильмов из вашего детства. Вспомните, чем любили заниматься в то время, достаньте старые вещи и поностальгируйте.
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Заняться спортом
Установите на телефон приложение, которое разработает программу упражнений. Если будете выполнять предложенный минимум каждый день, то за время каникул успеете не только отдохнуть и посмотреть новогодние фильмы, но и подтянуть фигуру на зависть коллегам.
Посетить онлайн-мероприятия
Этот год многому научил людей, поэтому почти все интересные места теперь можно посетить, как говорил Бродский, не выходя из комнаты. Онлайн-экскурсию можно заказать заранее и присоединиться к другим участникам или посмотреть в записи. Большой выбор спектаклей, концертов и лекций об искусстве есть, например, на сайте Культура.рф.
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«Сходить» в кино
Можно попробовать найти компанию таких же «карантинщиков» и сходить в кино. Причем для этого не придется покидать дом: фильм можно выбрать в онлайн-кинотеатре. Для того, чтобы почувствовать настоящую атмосферу живого кинозала, придется обзавестись микрофоном и разрешить доступ к нему с ноутбука. Фильм запустится одновременно у всех участников своеобразной конференции, а вы сможете обмениваться комментариями. Неоспоримый плюс: никто не будет шелестеть чипсами сбоку и не станет «шикать», если вы будете слишком громко обсуждать фильм с друзьями.
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Выпить в баре
Мы не призываем пить спиртное, но кто говорит, что для бара обязателен алкоголь? Онлайн-бар придумали специально для тех случаев, когда хочется с кем-то поговорить, попивая какой-либо напиток, а коронавирус вынуждает оставаться дома. Еще один проект, где можно поболтать с интересными людьми, – Stayreal. Из плюсов: живое общение с людьми с чувством юмора. Хмурые пессимисты вряд ли будут пить онлайн.
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Обучиться чему-то новому
Самообразование – штука полезная, но многие срываются с челленджей из-за своей лени и отсутствия мотивации. Попробуйте записаться на недельный курс по интересующей вас теме со своим другом или родственником, а ежедневный результат выкладывайте в социальные сети. Соперничество и желание добиться большего сделают свое дело – учиться будет интереснее и проще.
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Составить план на год
«Как год встретишь, так его и проведешь», – гласит народная мудрость. Советуем в свободное время заняться планированием, чтобы в 2021 точно ничего не упустить. Психологи предлагают составлять периодически списки из 100 желаний. Они помогают понять, чего вам на самом деле хочется и разобраться, что мешает достижению цели. Поверьте, составить список даже из 40 или 50 желаний – большой успех, потому что до сотни добраться крайне сложно. Это при том, что в него можно включать что угодно – от желания стать президентом до покупки пончика с банановой начинкой. Мечтайте смелее – начнете замечать, что жизнь часто подкидывает возможности для реализации планов.
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Разобрать гардероб
Если еще не сделали это важное дело, то разберите свои вещи и не тащите в новый год то, что давно хотели оставить в прошлом. После окончания карантина и каникул можно отдать хорошие вещи нуждающимся, а вышедшие из строя – отправить на переработку и подарить им вторую жизнь.
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Поиграть в настольные игры
Для того, чтобы собраться компанией единомышленников, совсем не обязательно идти друг к другу в гости. Достаточно веб-камеры или фронталки на смартфоне. Если у кого-то из вас есть настольная игра – устанавливаем экран так, чтобы было видно поле, включаем микрофоны и начинаем играть. Кубики можно бросать в приложении или на сайте, а можно назначить ответственного за этот процесс.
Собрать пазл
Вариант для усидчивых – заказать большой интересный пазл из нескольких тысяч деталей. Его хватит, чтобы занять себя на пару месяцев. Нестандартный вариант: пазл из необычных кусочков и материалов. Есть мастерские, которые делают панно из дерева и разбивают его на детальки в форме котиков, лис, цветочков. Если любите моделирование и объемные фигуры, то займитесь пепакурой и соберите что-то из бумаги. Но тут потребуется наличие принтера и плотной бумаги – из обычной лучше не клеить, форма не будет держаться.
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