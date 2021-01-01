РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 янв. Спортсмен Ферхад Разаханов из Котельников завоевал серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ранее в Липецке прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. В данных соревнованиях приняли участие 190 спортсменов из 30 регионов нашей страны.

«Спортсмен МАУ СШ «Котельники» Ферхад Разаханов завоевал серебряную медаль на данном первенстве», - говорится в сообщении.

Тренер Виталий Самсонов, являющийся судьей соревнований, по решению главной судейской коллегии был удостоен призом как лучший судья этих соревнований.