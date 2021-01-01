РИАМО - 1 янв. За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 6334 пациента после прохождения лечения, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 633 702, сообщает столичный оперативный штаб.
В городе за сутки подтверждено 5907 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умер 71 пациент.
Общее число заражений с начала пандемии в Москве достигло 815 676, умерли 11 280 пациентов с Covid-19.
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Текстовая трансляция
1 ЯНВАРЯ
- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 6334 пациента после прохождения лечения, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 633 702.
- За сутки в России зарегистрировали 27 039 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 568 больных. В Москве - 5 907.
- 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за сутки. Общее число жертв данной инфекции в городе достигло 11 280.
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