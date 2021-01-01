РИАМО - 1 янв. За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 6334 пациента после прохождения лечения, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 633 702, сообщает столичный оперативный штаб.

В городе за сутки подтверждено 5907 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, умер 71 пациент.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

Общее число заражений с начала пандемии в Москве достигло 815 676, умерли 11 280 пациентов с Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 ЯНВАРЯ

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 6334 пациента после прохождения лечения, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 633 702.

- За сутки в России зарегистрировали 27 039 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 568 больных. В Москве - 5 907.

- 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за сутки. Общее число жертв данной инфекции в городе достигло 11 280.