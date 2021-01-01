РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 янв. В подмосковных Котельниках волонтеры собрали более 200 писем от детей для Деда Мороза в рамках благотворительной акции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В декабре в Котельниках проходила акция благотворительного Фонда «Путь Детства». В ТЦ «МЕГА Белая Дача» и у ДК «Силикат» были размещены почтовые ящики, в которые любой желающий мог опустить свое письмо для Деда Мороза. Всего в Котельниках было размещено три почтовых ящика.

«В рамках данной акции было собрано порядка 7,5 тысячи писем по всему Подмосковью и около 200 писем в Котельниках», - говорится в сообщении.

Все письма доставили к Новому году в резиденцию Деда Мороза, расположенную в Великом Устюге. На все письма с обратным адресом Дедушка Мороз ответит лично.