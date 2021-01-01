РИАМО - 1 янв. За прошедшие сутки в Москве подтвердили 5907 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 815 676 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в Москве скончался 71 человек с коронавирусом, с начала пандемии в городе умерли 11 280 пациентов с Covid-19.

В России за сутки выявили 27 039 случаев коронавируса, умерли 536 заразившихся человек, выздоровели от инфекции 25 798 человек.

С начала пандемии по всей стране выявили 3 186 336 случаев Covid-19, скончались 57 555 пациентов с инфекцией, после Covid-19 выздоровели 2 580 138 человек.

Ранее столичные власти рассказали, что наличие антител к коронавирусной инфекции не является противопоказанием для вакцинации от Covid-19.

Прививку можно сделать в 70 пунктах вакцинации, которые открыты каждый день с 08:00 до 20:00.

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Текстовая трансляция

1 ЯНВАРЯ

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 6334 пациента после прохождения лечения, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 633 702.

- За сутки в России зарегистрировали 27 039 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 568 больных. В Москве - 5 907.

- 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за сутки. Общее число жертв данной инфекции в городе достигло 11 280.