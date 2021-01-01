РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке в новогоднюю ночь, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подольске 31 декабря в 22:55 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке.

«Огнеборцы ликвидировали возгорание в пятницу в 00:00. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники и 11 человек», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Московской области произошло 60 пожаров.