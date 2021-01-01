РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 янв. Ребенок пострадал при пожаре в одной из квартир на Южном проезде Подольска в пятницу утром, он находится в реанимации, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

В 9:31 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Подольск на Южном проезде, дом 9.

«В 10:09 огнеборцы ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадал один человек – ребенок. Он находится в реанимации. Погибших нет», - сказал сотрудник.

Всего в тушении возгорания принимали участие 5 единиц техники и 19 человек.

За минувшие сутки в Московской области произошло 60 пожаров.