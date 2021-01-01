РИАМО - 1 янв. Возгорание потушили, которое произошло утром в пятницу в квартире дома на Южном проезде Подольска, в результате происшествия есть пострадавший, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 09:31 поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Подольск по адресу: Южный проезд, дом 9.

«В 10:09 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - сообщается на сайте.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники и 19 человек.

За минувшие сутки в Московской области произошло 60 пожаров.