РИАМО - 1 янв. Возгорание потушили, которое произошло утром в пятницу в квартире дома на Южном проезде Подольска, в результате происшествия есть пострадавший, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В 09:31 поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Подольск по адресу: Южный проезд, дом 9.
«В 10:09 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - сообщается на сайте.
Для ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники и 19 человек.
За минувшие сутки в Московской области произошло 60 пожаров.
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