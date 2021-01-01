РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в одном из хозяйственных строений на улице Звездной в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 1 января в 05:40 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Звездная, дом №1. В 07:20 пожарные ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали три единицы техники и одиннадцать человек.