РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 янв. В новогоднюю ночь жители Балашихи вышли на улицы празднично украшенного городского округа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«По всему городу праздничное настроение создавали новогодние огни. На центральных площадях радовали наряженные елки. В парках и скверах – необычные арт-объекты. На главных улицах – километры гирлянд», - говорится в сообщении.

После боя курантов жители Балашихи вышли погулять на улицу.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров поздравил жителей городского округа с Новым 2021 годом и наступающим Рождеством и пожелал много позитивных эмоций и ярких впечатлений, здоровья, радости и счастья.