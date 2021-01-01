РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 янв. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил жителей городского округа с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым и пожелал им здоровья, ярких впечатлений и позитивных эмоций.

«Дорогие жители Балашихи! От всей души поздравляю Вас наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Завершается 2020-й год. Он был непростым для всего мира. Но мы стоим на пороге нового года и во многом от нас самих зависит, каким он будет»», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он поблагодарил жителей за поддержку, доверие, активное участие в жизни Балашихи и помощь нуждающимся гражданам.

«В 2021 году нам предстоит воплотить в жизнь много проектов и планов. Пусть наступающий год станет для Балашихи годом созидательной и плодотворной работы. Временем новых достижений и побед», - подчеркнул Юров.

Кроме того, глава городского округа пожелал жителям много позитивных эмоций и ярких впечатлений, чтобы каждый день был наполнен здоровьем, радостью и счастьем.