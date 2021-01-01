РИАМО - 1 янв. В новогодние праздники москвичам советуют не переедать за праздничным столом и принимать пищу дозировано, а также быть осторожными при запуске петард, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В длинные новогодние праздники значительно увеличивается нагрузка на службу скорой помощи, чаще всего к врачам обращаются из-за обострения заболеваний желудка, получения различных травм, ожогов или обморожений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если температура в Московском регионе будет держаться около нуля, то получить обморожение невозможно, а вот переохлаждение — очень вероятно. Переедание ведет к обострению панкреатита и холецистита. Также ситуации могут быть связаны с отравлением, когда первого числа доедают прошлогодние салаты», — сказал старший врач оперативного отдела Станции скорой неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Андрей Ольшевский.

По словам врача, чтобы избежать проблемы с желудком, пищу за праздничным столом нужно принимать дозировано, небольшими порциями. Также не стоит налегать на крепкое спиртное. Между бокалами следует делать большие перерывы. Не будет лишним заранее принять две таблетки активированного угля.

По словам начальник штаба пожаротушения и ликвидации чрезвычайных происшествий Главного управления МЧС России по Москве Антона Гладилина, для того, чтобы избежать серьезных последствий от использования фейерверков и петард, также необходимо соблюдать несколько правил. Например, нельзя давать петарды детям, так как они могут взорваться у них прямо в руках.

При запуске фейерверков также не стоит забывать о безопасности – нельзя использовать их около жилых домов и деревянных построек. Также лучше надеть перчатки и очки, что поможет избежать ожогов при их неожиданном детонировании.

Если ожога не удалось избежать, то его не стоит мазать различными мазями. Лучшим решением будет поместить его под холодную воду, если ожог был получен на улице, то на него следует приложить снег.