РИАМО - 1 янв. Первый ребенок, родившийся в 2021 году в Подмосковье, появился на свет в Коломенском перинатальном центре, в 00:13 там родилась девочка весом более 3,2 килограмма, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Эта девочка стала пятым ребенком в семье.
В этом же перинатальном центре с разницей в несколько минут мамой стала еще одна дна женщина. У нее в 00:15 также родилась дочь весом 3,4 килограмма.
В прошлом году первый ребенок в Московской области родился также в Коломенском перинатальном центре. Девочка по имени Мелания родилась практически сразу после боя курантов - в 00:05.
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