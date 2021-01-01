РИАМО - 1 янв. Первый ребенок, родившийся в 2021 году в Подмосковье, появился на свет в Коломенском перинатальном центре, в 00:13 там родилась девочка весом более 3,2 килограмма, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Эта девочка стала пятым ребенком в семье.

«Наши специалисты готовы оказать высококвалифицированную помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным в любое время, вне зависимости от праздников. Лучшее начало года - рождение новой жизни. Желаем новорожденным и их родителям здоровья и благополучия», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

В этом же перинатальном центре с разницей в несколько минут мамой стала еще одна дна женщина. У нее в 00:15 также родилась дочь весом 3,4 килограмма.

В прошлом году первый ребенок в Московской области родился также в Коломенском перинатальном центре. Девочка по имени Мелания родилась практически сразу после боя курантов - в 00:05.