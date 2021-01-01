РИАМО - 1 янв. В новом году единовременные и ежемесячные социальные выплаты в столице проиндексированы на 3,7%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2021 году социальные расходы составят около 1,8 триллиона рублей. Из них на прямую поддержку жителей пойдет 529,4 миллиарда рублей. Средства идут на доплаты к пенсиям, оплату проезда в общественном транспорте, жилищно-коммунальных услуг, покупку лекарств и другие расходы», - говорится в сообщении.

В текущем году на выплаты людям старшего поколения будет выделено 188,8 миллиарда рублей, семьям с детьми — 63,5 миллиарда рублей.

Минимальный доход неработающего пенсионера в городе составит 20 222 рубля, что на 722 рубля больше, чем в прошлом году. Доплату к пенсиям получат примерно 400 тысяч горожан, 23 тысячи из них получат ее впервые. Средний размер региональной социальной доплаты составит около 7 тысяч рублей.

С 1 января социальные выплаты семьям с детьми выросли также на 3,7%.

Выплаты приемным семьям проиндексированы на 3,7%. Увеличилось и ежемесячное вознаграждение приемным родителям. За ребенка без инвалидности будут выплачивать по 17 318 рублей, за ребенка-инвалида — 29 441 рубль.

Проиндексировали в новом году и ежемесячную выплату на содержание приемного ребенка. На 3,7% выросла сумма поддержки, предназначенная на покупку одежды, личных вещей, питания и других детских товаров.

Кроме этого, в городе с 1 января появилась новая региональная льготная категория граждан «дети войны». Это жители Москвы, которые родились с 4 сентября 1927 по 3 сентября 1945 года. Ежемесячно этим гражданам будут выплачивать по 1643 рубля. Выплата заменит ранее установленную, которую получали москвичи, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года (ее размер составлял 1584 рубля). Для получения средств не нужно подавать никакие заявления.

Для этой льготной категории москвичей предусмотрен бесплатный проезд на городском и пригородном железнодорожном транспорте. Они также смогут бесплатно изготавливать и ремонтировать зубные протезы, но не будут оплачиваться расходы на драгоценные металлы и металлокерамику. Также они смогут без очереди попадать на прием в организации, где осуществляется социальное обслуживание на дому. Также для них бесплатным будет санаторно-курортное лечение и билеты туда и обратно на поезд или электричку.