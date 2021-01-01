РИАМО - 1 янв. В период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января операторы системы-112 в Московской области работают в усиленном режиме, ни один вызов не останется не принятым.

В каждой смене работают в том числе операторы-психологи, сурдопереводчики и лингвисты.

На единый номер службы спасения «112» в регионе можно обратиться пятью способами. Например, можно позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, рассказать о происшествии через мобильное приложение «112 МО». Кроме того, обратиться в службу спасения можно с помощью Skype или через оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Система-112 работает в Московской области с 2015 года. На место происшествия при необходимости операторы направляют одну или несколько служб.