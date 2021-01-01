РИАМО - 1 янв. За минувшие сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, гражданам рекомендуется при первых симптомах ОРВИ вызывать врача на дом, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

Общее число жертв данной инфекции в городе достигло 11 280.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

С начала пандемии в городе выявлено 809 769 случаев заражения коронавирусом, вылечились 627 368 пациентов.