РИАМО - 1 янв. В минувшем году столичные офисы «Мои документы» оказали более 20 миллионов услуг, кроме того, сотрудники центров принимали активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В период пандемии Covid-19 специалисты центров госуслуг помогали медикам, работали в лабораториях и стационарах, были операторами в колл-центрах и доставляли больничные листы. Они обработали более 1,6 миллиона входящих вызовов, внесли свыше 200 тысяч направлений для взятия биоматериала», - говорится в сообщении.

С октября и до конца года специалисты офисов «Мои документы» обзвонили около 250 тысяч больных коронавирусной инфекцией. В новом году сотрудники многофункциональных центров продолжат работу в колл-центрах, чтобы помочь москвичам получить своевременную медицинскую помощь.

В ушедшем году москвичи также получили возможность доступа к новым услугам. Например, стала доступна возможность оформления электронной медицинской карты. Доступ к ней уже получили около 400 тысяч москвичей.

Кроме того, «Мои документы» продвигает проекты, популяризирующие у москвичей здоровый образ жизни. В более чем 30 центра установлены диагностические комплексы, с помощью которых любой желающий сможет узнать базовые показатели своего здоровья. Такими комплексами в прошлом году воспользовались более 25 тысяч горожан.