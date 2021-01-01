РИАМО - 1 янв. В пятницу на столичных автодорогах ожидается гололедица, водителям следует быть внимательными и соблюдать дистанцию, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Год начался не с самой хорошей погоды. До конца дня на дорогах ожидается гололедица. Все, что на дорогах было мокрым, станет очень скользким. Будьте внимательны, держите дистанцию», - говорится в сообщении.

В пятницу в Москве и области местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по Московской области от минус 3 до плюс 2 градусов.

Общая загруженность столичных дорог оценивается в 0 баллов из 10 возможных.