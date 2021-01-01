РИАМО - 1 янв. В Москве и Подмосковье в первый день нового года ожидается пасмурная и влажная погода, воздух может прогреться до 2 градусов тепла, сильных осадков при этом не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 7-8 градусов. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице от минус 1 до плюс 1, по области от минус 3 до плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.